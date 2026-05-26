盤中速報 - 強茂(2481)大漲7.46%，報144元
鉅亨網新聞中心
強茂(2481-TW)26日10:18股價上漲10元，報144.0元，漲幅7.46%，成交37,776張。
強茂(2481-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率分離式元件之生產製造,銷售及進出口業務。一般精密電子材料及零組件之製造加工配置買賣進出口業務。
近5日股價上漲3.88%，集中市場加權指數上漲6.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8,888 張
- 外資買賣超：-14,810 張
- 投信買賣超：+4,468 張
- 自營商買賣超：+1,454 張
- 融資增減：-132 張
- 融券增減：+28 張
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