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盤中速報 - 強茂(2481)大漲7.46%，報144元

鉅亨網新聞中心

強茂(2481-TW)26日10:18股價上漲10元，報144.0元，漲幅7.46%，成交37,776張。

強茂(2481-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率分離式元件之生產製造,銷售及進出口業務。一般精密電子材料及零組件之製造加工配置買賣進出口業務。

近5日股價上漲3.88%，集中市場加權指數上漲6.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-8,888 張
  • 外資買賣超：-14,810 張
  • 投信買賣超：+4,468 張
  • 自營商買賣超：+1,454 張
  • 融資增減：-132 張
  • 融券增減：+28 張

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