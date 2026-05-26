鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-26 17:34

環境工程業者基士德 - KY(6641-TW) 今 (26) 日召開法說會，雖然第一季營收僅 3.81 億元，但受惠於工程專案成本控管與執行效率改善，首季毛利率提升至 30.91%，年增 2.64 個百分點，歸屬母公司稅後賺進 88 萬元，也優於去年同期表現，每股純益 0.02 元。基土德、KY 逐步朝向「設備、系統整合及智慧管理」的水務解決方案供應商發展。

基士德-KY董事長謝宏炅。(鉅亨網記者張欽發攝)

基士德 - KY 在 2026 年 4 月營收 1.93 億元改寫 28 個月來新高，月增 32.1%，年增 41.97%，累計 1-4 月營收 5.74 億元，也創歷史同期新高，年增 5.95%。

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基士德 - KY 指出，公司近年持續推動營運模式轉型，從過去以單一設備供應為主，逐步朝向「設備、系統整合及智慧管理」的水務解決方案供應商發展。公司目前聚焦三大方向。

基士德 - KY 並強調，在這三大方向下，執行將包括節能產品研發、智慧水務應用，以及整合型水務工程建置，期望透過產品技術與案場經驗累積，提升整體服務深度與市場競爭力。

在新產品與應用案例方面，基士德 - KY 表示，近期智慧水務及節能設備已有多項實績逐步落地。其中，在 AI 智慧加藥系統已展現節省藥劑用量的具體成效；空氣懸浮鼓風機節能改造案，節能效率達 30% 以上；全流場混勻攪拌系統亦獲選流程工業創新獎。基士德 - KY 認為，相關案例有助於驗證在節能改造、智慧管理與系統整合方面的技術能力。