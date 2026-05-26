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華固(2548-TW)下週(6月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.01元。
以今日(5月26日)收盤價121.00元計算，預估參考價為120.99元，息值合計為0.01元，股息殖利率0.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
華固(2548-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。近5日股價下跌3.17%，集中市場加權指數上漲6.73%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/02
|121.00
|0.008
|0.01%
|0.0
|2025/07/25
|108.5
|5.5
|5.07%
|0.5
|2024/06/21
|189.5
|7.5
|3.96%
|1.0
|2023/05/25
|97.5
|7.5
|7.69%
|0.0
|2022/06/22
|93.6
|7.5
|8.01%
|0.0
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