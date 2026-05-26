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盤中速報 - 博磊(3581)急跌-5.34%報285.5元，成交1,791張

鉅亨網新聞中心

博磊(3581-TW)近5分K跌速5.34%，26日09:51報285.5元，成交1,791張，今日漲幅為4.77％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

博磊(3581-TW)近5日股價上漲26.16% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 5.6%。櫃買市場加權指數 上漲 6.19%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-48 張
  • 外資買賣超：-119 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+71 張
  • 融資增減：+82 張
  • 融券增減：+12 張


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