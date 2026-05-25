鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADR(GDS-US)EPS預估上修至0.43元，預估目標價為60.53元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對萬國數據服務ADR(GDS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.24元上修至0.43元，其中最高估值2.59元，最低估值-0.11元，預估目標價為60.53元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.59(2.59)
|1.33
|2.15
|0.08
|最低值
|-0.11(-0.11)
|-0.04
|-0.07
|0.08
|平均值
|0.66(0.61)
|0.29
|0.49
|0.08
|中位數
|0.43(0.24)
|0.19
|0.33
|0.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19.13億
|22.47億
|28.39億
|25.11億
|最低值
|18.12億
|20.13億
|22.57億
|25.11億
|平均值
|18.75億
|21.22億
|25.20億
|25.11億
|中位數
|18.69億
|21.20億
|24.69億
|25.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.12
|-1.22
|-3.34
|-0.83
|0.66
|營業收入
|12.12億
|13.85億
|14.05億
|14.34億
|15.90億
詳細資訊請看美股內頁：
萬國數據服務ADR(GDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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