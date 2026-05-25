盤中速報 - 港建(3093)大漲7.49%，報56元
鉅亨網新聞中心
港建(3093-TW)25日12:29股價上漲3.9元，報56.0元，漲幅7.49%，成交2,876張。
港建(3093-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為印刷電路板設備之銷售代理及售後服務。半導體封裝及電子組裝設備之銷售代理及售後服務。光通訊及太陽能設備之銷售代理及售後服務。
近5日股價上漲3.17%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-372 張
- 外資買賣超：-373 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-22 張
- 融券增減：-7 張
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