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盤中速報 - 凌通(4952)急拉3.31%報56.1元，成交1,633張

鉅亨網新聞中心

凌通(4952-TW)近5分K漲速3.31%，25日12:28報56.1元，成交1,633張，今日漲幅為4.08％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凌通(4952-TW)近5日股價上漲7.16% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 1.55%。集中市場加權指數 上漲 2.66%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,070 張
  • 外資買賣超：+1,069 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：-105 張
  • 融券增減：+4 張


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