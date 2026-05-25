盤中速報 - 凌通(4952)急拉3.31%報56.1元，成交1,633張
鉅亨網新聞中心
凌通(4952-TW)近5分K漲速3.31%，25日12:28報56.1元，成交1,633張，今日漲幅為4.08％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凌通(4952-TW)近5日股價上漲7.16% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 1.55%。集中市場加權指數 上漲 2.66%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,070 張
- 外資買賣超：+1,069 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-105 張
- 融券增減：+4 張
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