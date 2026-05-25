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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對新應材(4749-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.51元上修至15.88元，其中最高估值17.32元，最低估值14.83元，預估目標價為1230元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|17.32(17.32)
|25.2
|24.82
|最低值
|14.83(14.83)
|18.67
|24.82
|平均值
|15.99(15.95)
|22.76
|24.82
|中位數
|15.88(15.51)
|22.96
|24.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5,830,000
|8,083,000
|8,391,000
|最低值
|5,223,000
|6,550,000
|8,391,000
|平均值
|5,671,000
|7,540,250
|8,391,000
|中位數
|5,743,500
|7,764,000
|8,391,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,044,075
|697,538
|318,372
|403,500
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,261,836
|3,321,861
|2,364,382
|2,274,422
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4749/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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