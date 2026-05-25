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盤中速報 - 集中市場加權指數上漲1226.23點至43494.2點，漲幅2.9%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間25日11:30，集中市場加權指數上漲1226.23點（或2.9%），暫報43494.20點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.66%
  • 近 1 月：+8.57%
  • 近 3 月：+21.81%
  • 近 6 月：+59.48%
  • 今年以來：+45.93%

焦點個股


MOSFET概念領漲+6.81%。其中 富鼎(8261-TW) 上漲 10% ; 大中(6435-TW) 上漲 9.96% ; 環球晶(6488-TW) 上漲 9.9% 。

科技股概念領漲+6.73%。其中 華新科(2492-TW) 上漲 9.91% ; 聯電(2303-TW) 上漲 9.65% ; 華碩(2357-TW) 上漲 4.69% 。


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台股指數台股盤中指數走勢集中市場加權指數MOSFET科技股

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集中市場加權指數43596.68+3.14%
富鼎176+10.0%
大中254+9.96%
環球晶788+9.90%
華新科321.5+9.91%
聯電125+9.65%
華碩712+4.40%

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#動能指標上漲股

偏強
富鼎

75%

勝率
中強短弱
大中

58.07%

勝率

#偏強機會股

中強短弱
大中

58.07%

勝率

#多頭均線上攻

中強短弱
大中

58.07%

勝率

#低檔佈局訊號

中強短弱
大中

58.07%

勝率

#當沖高手_強

偏強
環球晶

68.75%

勝率

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