盤中速報 - 集中市場加權指數上漲1226.23點至43494.2點，漲幅2.9%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間25日11:30，集中市場加權指數上漲1226.23點（或2.9%），暫報43494.20點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.66%
- 近 1 月：+8.57%
- 近 3 月：+21.81%
- 近 6 月：+59.48%
- 今年以來：+45.93%
焦點個股
MOSFET概念領漲+6.81%。其中 富鼎(8261-TW) 上漲 10% ; 大中(6435-TW) 上漲 9.96% ; 環球晶(6488-TW) 上漲 9.9% 。
科技股概念領漲+6.73%。其中 華新科(2492-TW) 上漲 9.91% ; 聯電(2303-TW) 上漲 9.65% ; 華碩(2357-TW) 上漲 4.69% 。
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