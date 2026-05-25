鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美股周一 (25 日) 因陣亡將士紀念日休市一天，美國金融市場，包括紐約證券交易所、那斯達克營運的交易所均休市。所有常規交易將於周二東部時間上午 9:30 恢復。
雖然現貨股市全日關閉，但部分期貨合約維持有限度交易並提前收盤。根據洲際交易所 (ICE) 與芝商所 (CME) 的安排，布蘭特原油期貨、貴金屬以及美國原油期貨合約交易均提前結束。
在進入此短暫休市期前，美股剛結束了一個表現強勁的交易周。標普 500 指數、那斯達克指數與道瓊工業指數在上周均錄得增長，其中標普 500 指數延續了連漲勢頭，但目前在 7,500 點附近面臨阻力。儘管 2026 年第一季財報表現優異，已有 84% 的公司獲利超出預期，但投資者情緒仍顯謹慎。
隨著周二市場重啟，本周的市場焦點將轉向經濟數據與科技股財報。聯準會 (Fed) 最青睞的通膨指標——核心 PCE 物價指數，以及最新的 GDP 數據將於本周公佈，這將成為判斷未來貨幣政策走向的重要依據。此外，零售巨頭 Costco 與軟體龍頭 Salesforce 也將陸續發布財報，預計將對市場情緒產生顯著影響。
陣亡將士紀念日最初是為了紀念在美國南北戰爭中陣亡的將士，自 1971 年起，為確保聯邦雇員享有連續假期，多數州將其定於 5 月的最後一個星期一。在民間，此節日不僅展現愛國情操，更被視為夏季的非正式開始，標誌著所謂「夏季駕駛季節」的到來，直至 9 月的勞動節周末。