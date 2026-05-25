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隨著周二市場重啟，本周的市場焦點將轉向經濟數據與科技股財報。聯準會 (Fed) 最青睞的通膨指標——核心 PCE 物價指數，以及最新的 GDP 數據將於本周公佈，這將成為判斷未來貨幣政策走向的重要依據。此外，零售巨頭 Costco 與軟體龍頭 Salesforce 也將陸續發布財報，預計將對市場情緒產生顯著影響。

陣亡將士紀念日最初是為了紀念在美國南北戰爭中陣亡的將士，自 1971 年起，為確保聯邦雇員享有連續假期，多數州將其定於 5 月的最後一個星期一。在民間，此節日不僅展現愛國情操，更被視為夏季的非正式開始，標誌著所謂「夏季駕駛季節」的到來，直至 9 月的勞動節周末。