盤中速報 - Sui大跌9.72%，報1美元
鉅亨網新聞中心
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過9.72%，最新價格1美元，總成交量達1.04億美元，總市值39.68億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：1.13美元，近 1 日最低價：0.98美元，流通供給量：3,899,984,688。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.74%
- 近 1 月：+18.63%
- 近 3 月：+27.52%
- 近 6 月：-18.02%
- 今年以來：-23.79%
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