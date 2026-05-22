盤中速報 - LPT大漲8.55%，報2.22美元
鉅亨網新聞中心
LPT(LPT)在過去 24 小時內漲幅超過8.55%，最新價格2.22美元，總成交量達0.10億美元，總市值1.10億美元，目前市值排名第 87 名。
近 1 日最高價：2.4美元，近 1 日最低價：2.04美元，流通供給量：49,688,955。
LPT幣英文全稱是Livepeer Token，發行日期是2018-12-20，發行價格為$8.8414，發行最大供應量是23,682,198 LPT。Livepeer是一種基於乙太坊區塊鏈的開源式視頻直播平臺服務。LivepeerToken（LPT）是Livepeer網路的協定代幣。持幣者可以將代幣綁定到代碼轉換器以代表您執行工作，並且每天賺取新的代幣和收益。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.22%
- 近 1 月：+2.27%
- 近 3 月：-4.50%
- 近 6 月：-45.53%
- 今年以來：-28.30%
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