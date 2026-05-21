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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.03%，報81.89美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間21日21:31股價下跌4.34美元，報81.89美元，跌幅5.03%，成交量210,307（股），盤中最高價83.50美元、最低價81.71美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+6.96%
  • 近 1 月：+20.64%
  • 近 3 月：+13.49%
  • 近 6 月：-40.13%
  • 今年以來：-46.82%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A83.42-3.26%

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