盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.03%，報81.89美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間21日21:31股價下跌4.34美元，報81.89美元，跌幅5.03%，成交量210,307（股），盤中最高價83.50美元、最低價81.71美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.96%
- 近 1 月：+20.64%
- 近 3 月：+13.49%
- 近 6 月：-40.13%
- 今年以來：-46.82%
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