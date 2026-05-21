鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估上修至2.01元，預估目標價為30.31元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.98元上修至2.01元，其中最高估值2.13元，最低估值1.86元，預估目標價為30.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.13(2.16)
|2.44
|2.78
|最低值
|1.86(1.86)
|2.04
|2.19
|平均值
|2.01(1.98)
|2.25
|2.48
|中位數
|2.01(1.98)
|2.25
|2.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|87.19億
|98.39億
|108.87億
|最低值
|79.69億
|87.10億
|93.94億
|平均值
|83.49億
|91.61億
|100.11億
|中位數
|84.19億
|91.99億
|99.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.90
|1.25
|1.53
|1.52
|1.58
|營業收入
|47.15億
|52.54億
|54.62億
|61.53億
|68.30億
詳細資訊請看美股內頁：
中通快遞服務ADR(ZTO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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