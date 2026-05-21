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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估上修至2.01元，預估目標價為30.31元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.98元上修至2.01元，其中最高估值2.13元，最低估值1.86元，預估目標價為30.31元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.13(2.16)2.442.78
最低值1.86(1.86)2.042.19
平均值2.01(1.98)2.252.48
中位數2.01(1.98)2.252.46

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值87.19億98.39億108.87億
最低值79.69億87.10億93.94億
平均值83.49億91.61億100.11億
中位數84.19億91.99億99.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.901.251.531.521.58
營業收入47.15億52.54億54.62億61.53億68.30億

詳細資訊請看美股內頁：
中通快遞服務ADR(ZTO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSZTO

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