盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5.02%，報146.88美元
鉅亨網新聞中心
DoorDash公司(DASH-US)截至台北時間20日21:35股價下跌7.77美元，報146.88美元，跌幅5.02%，成交量569,479（股），盤中最高價153.16美元、最低價146.88美元。
美股指數盤中表現
DoorDash公司(DASH-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.35%
- 近 1 月：-15.9%
- 近 3 月：-12.23%
- 近 6 月：-23.56%
- 今年以來：-31.72%
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