鉅亨速報

盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5.02%，報146.88美元

鉅亨網新聞中心

DoorDash公司(DASH-US)截至台北時間20日21:35股價下跌7.77美元，報146.88美元，跌幅5.02%，成交量569,479（股），盤中最高價153.16美元、最低價146.88美元。

美股指數盤中表現

DoorDash公司(DASH-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.35%
  • 近 1 月：-15.9%
  • 近 3 月：-12.23%
  • 近 6 月：-23.56%
  • 今年以來：-31.72%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報DoorDash公司

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007397.000.59%
道瓊指數49595.560.47%
NASDAQ26074.65+0.79%
費城半導體11702.563.51%
DoorDash公司149.09-3.60%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty