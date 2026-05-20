鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至68.14元，預估目標價為4702.5元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對精測(6510-TW)做出2026年EPS預估：中位數由67.77元上修至68.14元，其中最高估值72.56元，最低估值47.01元，預估目標價為4702.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|72.56(72.56)
|131.71
|148.62
|最低值
|47.01(47.01)
|61.43
|148.62
|平均值
|65.22(65.44)
|112.45
|148.62
|中位數
|68.14(67.77)
|119.12
|148.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8,057,000
|12,815,000
|14,640,380
|最低值
|6,008,000
|7,209,000
|14,640,380
|平均值
|7,457,280
|11,489,700
|14,640,380
|中位數
|7,666,000
|12,108,000
|14,640,380
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|997,181
|509,712
|32,601
|770,620
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,806,013
|3,604,674
|2,884,442
|4,388,507
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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