盤中速報 - 亞信(3169)大漲7.18%，報112元
鉅亨網新聞中心
亞信(3169-TW)20日10:42股價上漲7.5元，報112.0元，漲幅7.18%，成交246張。
亞信(3169-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為通信及混合信號接收處理積體電路。資訊及多媒體繪圖, 相關積體電路及繪圖板。非同步傳輸模式積體電路及模組。
近5日股價下跌6.28%，櫃買市場加權指數下跌6.47%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+353 張
- 外資買賣超：+343 張
- 投信買賣超：+14 張
- 自營商買賣超：-4 張
- 融資增減：-107 張
- 融券增減：-1 張
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