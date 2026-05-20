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盤中速報 - 亞信(3169)大漲7.18%，報112元

鉅亨網新聞中心

亞信(3169-TW)20日10:42股價上漲7.5元，報112.0元，漲幅7.18%，成交246張。

亞信(3169-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為通信及混合信號接收處理積體電路。資訊及多媒體繪圖, 相關積體電路及繪圖板。非同步傳輸模式積體電路及模組。

近5日股價下跌6.28%，櫃買市場加權指數下跌6.47%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+353 張
  • 外資買賣超：+343 張
  • 投信買賣超：+14 張
  • 自營商買賣超：-4 張
  • 融資增減：-107 張
  • 融券增減：-1 張

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集中市場加權指數40262.71+0.22%
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