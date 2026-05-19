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外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.47%，報1.16元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間19日22:30，歐元/美元下跌0.0055點跌幅達0.47%，暫報1.16點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.91%
  • 近 1 週：-1.07%
  • 近 3 月：-1.08%
  • 近 6 月：+0.66%
  • 今年以來：-0.77%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.88，本日下跌0.3%
  • 紐元/美元相關性0.86，本日下跌0.87%
  • 澳元/美元相關性0.78，本日下跌1.1%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.89，本日下跌0.62%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日下跌0.36%
  • 美元/瑞郎相關性-0.82，本日下跌0.82%

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歐元/美元1.1608-0.40%
英鎊/美元1.3409-0.12%
紐元/美元0.5838-0.56%
澳元/美元0.7112-0.78%

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