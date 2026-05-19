外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.47%，報1.16元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間19日22:30，歐元/美元下跌0.0055點跌幅達0.47%，暫報1.16點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.91%
- 近 1 週：-1.07%
- 近 3 月：-1.08%
- 近 6 月：+0.66%
- 今年以來：-0.77%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.89，本日下跌0.62%
- 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日下跌0.36%
- 美元/瑞郎相關性-0.82，本日下跌0.82%
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