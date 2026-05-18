盤中速報 - Bonfida大漲54.3%，報0.03美元
鉅亨網新聞中心
Bonfida(FIDA)在過去 24 小時內漲幅超過54.3%，最新價格0.03美元，總成交量達0.34億美元，總市值0.25億美元，目前市值排名第 162 名。
近 1 日最高價：0.03美元，近 1 日最低價：0.02美元，流通供給量：990,910,932。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.58%
- 近 1 月：-1.21%
- 近 3 月：-13.24%
- 近 6 月：-66.16%
- 今年以來：-56.39%
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