鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至13.71元，預估目標價為203元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對緯創(3231-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.56元上修至13.71元，其中最高估值16.03元，最低估值10.48元，預估目標價為203元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|16.03(16.03)
|21.5
|29.04
|最低值
|10.48(10.48)
|12.83
|19.4
|平均值
|13.67(13.54)
|17.37
|22.34
|中位數
|13.71(13.56)
|17.75
|21.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,842,872,000
|5,258,261,300
|6,678,686,110
|最低值
|2,815,715,450
|3,276,196,360
|4,228,156,210
|平均值
|3,417,135,440
|4,420,412,350
|5,270,646,660
|中位數
|3,470,607,770
|4,551,422,000
|5,291,523,860
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|27,408,097
|17,445,591
|11,471,616
|11,162,451
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,186,522,636
|1,049,255,781
|867,057,007
|984,619,156
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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