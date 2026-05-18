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鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至0.28元，預估目標價為19元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對友達(2409-TW)做出2026年EPS預估：中位數由0.31元下修至0.28元，其中最高估值0.5元，最低估值-0.21元，預估目標價為19元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值0.5(0.5)0.940.86
最低值-0.21(-0.21)0.170.86
平均值0.18(0.19)0.590.86
中位數0.28(0.31)0.660.86

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值300,285,770331,676,000328,767,900
最低值280,245,000283,038,000328,767,900
平均值291,466,710313,205,240328,767,900
中位數288,731,680311,926,000328,767,900

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,843,361-3,064,167-18,203,274-21,101,374
營業收入
(單位：新台幣千元)		281,387,743280,245,421247,964,437246,792,674

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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