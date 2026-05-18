營收速報 - 迎輝(3523)4月營收1,087萬元年增率高達197.78％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為2,409萬元，累計年增率-28.18%。
最新價為10元，近5日股價下跌-16.6%，相關光電類指數上漲13.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-12 張
- 外資買賣超：-12 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|1,087萬
|198%
|91%
|26/3
|570萬
|-51%
|25%
|26/2
|455萬
|-68%
|53%
|26/1
|297萬
|-29%
|8%
|25/12
|276萬
|-10%
|-16%
|25/11
|327萬
|-40%
|-13%
迎輝(3523-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學與光電膜材。精密光學與光電膜加工。各式顯示器膜材開發製作。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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