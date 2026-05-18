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營收速報 - 迎輝(3523)4月營收1,087萬元年增率高達197.78％

鉅亨網新聞中心

迎輝(3523-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣1,087萬元，年增率197.78%，月增率90.6%。

今年1-4月累計營收為2,409萬元，累計年增率-28.18%。

最新價為10元，近5日股價下跌-16.6%，相關光電類指數上漲13.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-12 張
  • 外資買賣超：-12 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 1,087萬 198% 91%
26/3 570萬 -51% 25%
26/2 455萬 -68% 53%
26/1 297萬 -29% 8%
25/12 276萬 -10% -16%
25/11 327萬 -40% -13%

迎輝(3523-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學與光電膜材。精密光學與光電膜加工。各式顯示器膜材開發製作。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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