鉅亨速報

盤中速報 - 南亞科(2408)大跌7.06%，報289.5元

鉅亨網新聞中心

南亞科(2408-TW)18日09:46股價下跌22元，報289.5元，跌幅7.06%，成交50,353張。

南亞科(2408-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。

近5日股價上漲13.69%，集中市場加權指數下跌1.04%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+28,865 張
  • 外資買賣超：+13,609 張
  • 投信買賣超：+13,417 張
  • 自營商買賣超：+1,839 張
  • 融資增減：+2,741 張
  • 融券增減：-65 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數40753.54-1.02%
南亞科296-4.98%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

偏強
南亞科

62.96%

勝率

#極短線弱勢

偏強
南亞科

62.96%

勝率

#營收獲利增加

偏強
南亞科

62.96%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
南亞科

62.96%

勝率

#營收創高股

偏強
南亞科

62.96%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty