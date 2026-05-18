盤中速報 - 南亞科(2408)大跌7.06%，報289.5元
鉅亨網新聞中心
南亞科(2408-TW)18日09:46股價下跌22元，報289.5元，跌幅7.06%，成交50,353張。
南亞科(2408-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。
近5日股價上漲13.69%，集中市場加權指數下跌1.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+28,865 張
- 外資買賣超：+13,609 張
- 投信買賣超：+13,417 張
- 自營商買賣超：+1,839 張
- 融資增減：+2,741 張
- 融券增減：-65 張
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