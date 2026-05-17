盤中速報 - Sleepless AI大跌13.3%，報0.03美元
鉅亨網新聞中心
Sleepless AI(AI)在過去 24 小時內跌幅超過13.3%，最新價格0.03美元，總成交量達0.05億美元，總市值0.15億美元，目前市值排名第 180 名。
近 1 日最高價：0.04美元，近 1 日最低價：0.03美元，流通供給量：505,124,998。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+32.35%
- 近 1 月：+35.19%
- 近 3 月：+30.17%
- 近 6 月：-37.50%
- 今年以來：-22.79%
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