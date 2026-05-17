鉅亨網新聞中心 2026-05-17 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Osmosis(OSMO)24小時跌幅22%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅42.7%；系統幣(SYS)近一週漲幅40%；RUNE(RUNE)近一週漲幅28.8%。