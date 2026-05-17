聯友金屬Q1大賺逾一股本 全年漲價效益可期
鉅亨網記者魏志豪 台北
聯友金屬 (7610-TW) 第一季營運表現亮眼，單季大賺超過一股本，展望後市，公司表示，高值化產品 APT、氧化鎢、鎢粉及碳化鎢產線建置同步推進，子公司鈷金屬產品部分則將自第二季起將既有硫酸鈷，轉為製造高值化金屬鈷粉並出貨，進一步強化產品組合與獲利結構，全年受惠於國際鎢、鈷報價維持高檔及需求動能延續，營收與獲利可望維持高檔，整體營運展望審慎樂觀。
第一季 EPS10.87 元創新高
聯友金屬第一季營收 10 億元、稅後淨利 5.3 億元、EPS10.87 元，均創單季歷史新高。在合併營收強勁成長帶動下，毛利率、營業利益率與稅前淨利率全面走強，「三率三升」推升獲利再創新高。公司表示，第一季營運較去年同期大幅躍升，反映市場需求強勁與營運體質持續改善，整體獲利能力進入新一輪成長階段。
國際報價脫鉤中國市場
根據國際金屬市場資料，2026 年第一季國際鎢金屬報價較去年同期翻倍成長，近期走勢已明顯與中國內需市場脫鉤。聯友金屬表示，公司產品售價主要依循國際報價，較不受中國市場波動影響。在全球供需緊俏下，公司議價能力與售價彈性同步提升，並受惠出貨量穩健成長，形成價量齊升，帶動第一季合併營收與獲利表現同步創高。
終端應用需求全面升溫
聯友金屬表示，本波鎢金屬需求明顯成長，主要受惠於半導體、國防軍工與汽車等終端應用同步擴張。其中，受惠全球科技業加速投入 AI 基建與高速運算，鎢金屬於半導體與記憶體高階製程中的使用量快速提升；軍工市場在地緣政治不確定性升高下持續擴大，對高強度的鎢金屬材料需求增加；傳統汽車市場在美國降低對電動車的補貼後自去年第四季起回溫，亦推升鎢與鈷金屬於零組件與加工領域的需求，使鎢金屬市場需求更趨強勁。
出口管制導致供給縮減
在供給端方面，中國自去年底起加強鎢金屬出口管制及國內原礦開採配額逐年下降，剛果亦延長鈷金屬出口限制，導致國際供給明顯收縮。供需失衡推升國際鎢、鈷市場持續緊俏。聯友金屬表示，全球供應鏈重新分配下，具備穩定供應能力的企業更具優勢，公司受惠於國際布局，訂單能見度與議價能力同步提升。
子公司代工量明顯擴大
因應客戶需求快速增加，委由子公司聯友先進材料代工之鎢金屬產品的電解製程，生產量能亦同步創下新高。公司表示，集團內部產能協作機制已更趨成熟，有助於提升整體供應彈性，強化公司在國際市場的供應能力。
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