盤中速報 - AAVE大跌8.53%，報88.7美元
鉅亨網新聞中心
AAVE(AAVE)在過去 24 小時內跌幅超過8.53%，最新價格88.7美元，總成交量達0.20億美元，總市值13.81億美元，目前市值排名第 25 名。
近 1 日最高價：97.5美元，近 1 日最低價：88美元，流通供給量：15,373,926。
Aave的前身為2017年推出的ETHLend，是基於以太幣的非託管流動性市場協議，通過智能合約實現去中心化的點對點借貸撮合，用戶可以借出或是借貸各種加密貨幣，出借人將資產存入共享資金池，向市場提供流動性以賺取被動收入，而借款人能夠以超額抵押或無抵押等多種方式借款。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.03%
- 近 1 月：-19.57%
- 近 3 月：-26.90%
- 近 6 月：-46.29%
- 今年以來：-37.65%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Sleepless AI大漲24.55%，報0.03美元
- 盤中速報 - 車厘子大漲8.18%，報0.0464美元
- 盤中速報 - Osmosis大漲16.06%，報0.08美元
- 盤中速報 - FET大跌8.09%，報0.1942美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇