盤中速報 - 阿童木大漲9.45%，報2.096美元
鉅亨網新聞中心
阿童木(ATOM)在過去 24 小時內漲幅超過9.45%，最新價格2.096美元，總成交量達0.07億美元，總市值10.37億美元，目前市值排名第 28 名。
近 1 日最高價：2.105美元，近 1 日最低價：1.91美元，流通供給量：496,367,200。
Cosmos Network 旨在實現跨鏈協議的擴充性，解決公鏈之間無法交互操作的問題，如比特幣、以太坊、EOS 等。各鏈以系統中的樞紐中心(Cosmos Hub)為橋梁，創建、複製子區塊 (PegZone)或追蹤原生鏈狀態，與Cosmos 和其它區塊鏈互動，實現跨鏈操作。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.29%
- 近 1 月：+11.24%
- 近 3 月：-9.05%
- 近 6 月：-24.70%
- 今年以來：-1.45%
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