盤中速報 - 阿童木大漲9.45%，報2.096美元

阿童木 (ATOM)在過去 24 小時內漲幅超過9.45%，最新價格2.096美元，總成交量達0.07億美元，總市值10.37億美元，目前市值排名第 28 名。

Cosmos Network 旨在實現跨鏈協議的擴充性，解決公鏈之間無法交互操作的問題，如比特幣、以太坊、EOS 等。各鏈以系統中的樞紐中心(Cosmos Hub)為橋梁，創建、複製子區塊 (PegZone)或追蹤原生鏈狀態，與Cosmos 和其它區塊鏈互動，實現跨鏈操作。