盤中速報 - Saga大跌8.98%，報0.02美元
鉅亨網新聞中心
Saga(SAGA)在過去 24 小時內跌幅超過8.98%，最新價格0.02美元，總成交量達0.15億美元，總市值0.09億美元，目前市值排名第 198 名。
近 1 日最高價：0.03美元，近 1 日最低價：0.02美元，流通供給量：367,417,329。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+24.38%
- 近 1 月：-9.89%
- 近 3 月：-29.97%
- 近 6 月：-70.45%
- 今年以來：-60.47%
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