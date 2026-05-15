盤中速報 - 環宇-KY(4991)大跌8.05%，報651元
鉅亨網新聞中心
環宇-KY(4991-TW)15日12:42股價下跌57元，報651.0元，跌幅8.05%，成交460張。
環宇-KY(4991-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。
近5日股價上漲2.61%，櫃買市場加權指數上漲2.44%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,922 張
- 外資買賣超：+2,975 張
- 投信買賣超：-1,067 張
- 自營商買賣超：+14 張
- 融資增減：-899 張
- 融券增減：+10 張
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