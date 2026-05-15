盤中速報 - 中美晶(5483)大跌7.21%，報141.5元
鉅亨網新聞中心
中美晶(5483-TW)15日12:30股價下跌11元，報141.5元，跌幅7.21%，成交13,061張。
中美晶(5483-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為太陽能晶錠 太陽能晶圓 太陽能電池 太陽能模組 太陽能發電系統。
近5日股價上漲0.33%，櫃買市場加權指數上漲2.44%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,258 張
- 外資買賣超：-5,853 張
- 投信買賣超：+7,551 張
- 自營商買賣超：-440 張
- 融資增減：-594 張
- 融券增減：-26 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 中美晶(5483)股價拉至漲停，漲停價163.5元，成交32,018張
- 盤中速報 - 中美晶(5483)大漲6.71%，報159元
- Rubin設計更動引發大地震！選股三部曲，輕鬆轉換低位階黑馬股！
- 盤中速報 - 集中市場加權指數上漲854.09點至41992.94點，漲幅2.08%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇