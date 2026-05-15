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盤中速報 - 中美晶(5483)大跌7.21%，報141.5元

鉅亨網新聞中心

中美晶(5483-TW)15日12:30股價下跌11元，報141.5元，跌幅7.21%，成交13,061張。

中美晶(5483-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為太陽能晶錠 太陽能晶圓 太陽能電池 太陽能模組 太陽能發電系統。

近5日股價上漲0.33%，櫃買市場加權指數上漲2.44%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1,258 張
  • 外資買賣超：-5,853 張
  • 投信買賣超：+7,551 張
  • 自營商買賣超：-440 張
  • 融資增減：-594 張
  • 融券增減：-26 張

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