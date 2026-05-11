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盤中速報 - 中美晶(5483)大漲6.71%，報159元

鉅亨網新聞中心

中美晶(5483-TW)11日09:54股價上漲10元，報159.0元，漲幅6.71%，成交17,881張。

中美晶(5483-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為太陽能晶錠 太陽能晶圓 太陽能電池 太陽能模組 太陽能發電系統。

近5日股價上漲11.19%，櫃買市場加權指數上漲6.46%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1,972 張
  • 外資買賣超：-8,633 張
  • 投信買賣超：+10,564 張
  • 自營商買賣超：+41 張
  • 融資增減：+1,199 張
  • 融券增減：+43 張

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