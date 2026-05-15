盤中速報 - 通信網路類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額310.32億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現疲軟，15日12:19相關指數下跌2.05%，總成交額310.32億元，大盤占比3.24%。
該產業上漲家數17、下跌家數25、平盤家數3。領跌個股隴華(2424-TW)15日12:19股價下跌1.9元，報21.7元，跌幅8.05%。
通信網路近5日上漲2.6%，集中市場加權指數下跌0.43%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.6%
|-0.43%
|近一月
|+14.4%
|+15.03%
|近三月
|+27.62%
|+24.24%
|近六月
|+45.5%
|+52.39%
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