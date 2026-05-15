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盤中速報 - 通信網路類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額310.32億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現疲軟，15日12:19相關指數下跌2.05%，總成交額310.32億元，大盤占比3.24%。

該產業上漲家數17、下跌家數25、平盤家數3。領跌個股隴華(2424-TW)15日12:19股價下跌1.9元，報21.7元，跌幅8.05%。

通信網路近5日上漲2.6%，集中市場加權指數下跌0.43%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路 集中市場加權指數
近一週 +2.6% -0.43%
近一月 +14.4% +15.03%
近三月 +27.62% +24.24%
近六月 +45.5% +52.39%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數41138.55-1.47%
隴華21.55-8.69%

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