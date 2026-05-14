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外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.8%，報1.3408元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日02:00，英鎊/美元下跌0.0108點跌幅達0.8%，暫報1.3408點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.10%
  • 近 1 週：-0.52%
  • 近 3 月：-0.97%
  • 近 6 月：+2.48%
  • 今年以來：+0.33%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.88，本日下跌0.32%
  • 紐元/美元相關性0.83，本日下跌0.3%
  • 澳元/美元相關性0.76，本日下跌0.47%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日下跌0.22%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日下跌0.44%
  • 美元/瑞郎相關性-0.82，本日下跌0.22%

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英鎊/美元1.3396-0.89%
歐元/美元1.1669-0.38%
紐元/美元0.5911-0.39%
澳元/美元0.7218-0.52%

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