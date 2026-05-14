外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.8%，報1.3408元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日02:00，英鎊/美元下跌0.0108點跌幅達0.8%，暫報1.3408點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.10%
- 近 1 週：-0.52%
- 近 3 月：-0.97%
- 近 6 月：+2.48%
- 今年以來：+0.33%
英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日下跌0.22%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日下跌0.44%
- 美元/瑞郎相關性-0.82，本日下跌0.22%
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