鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過17.87億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-05-14 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Osmosis(OSMO)24小時跌幅18.5%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；BounceBit(BB)24小時跌幅12.1%。

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近一週漲幅：Enzyme(MLN)近一週漲幅29.6%；ATA(ATA)近一週漲幅29.3%；系統幣(SYS)近一週漲幅29.1%。