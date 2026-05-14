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盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅3.01%，總成交額292.22億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子零組件業類股表現強勁，14日09:06相關指數上漲3.01%，總成交額292.22億元，大盤占比21.03%。

該產業上漲家數69、下跌家數24、平盤家數9。領漲個股國巨(2327-TW)14日09:06股價上漲42元，報462.0元，漲幅10%。

零組件業近5日上漲0.38%，集中市場加權指數上漲0.57%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 +0.38% +0.57%
近一月 +26.8% +16.69%
近三月 +70.38% +23.12%
近六月 +116.81% +48.28%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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