盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅3.01%，總成交額292.22億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子零組件業類股表現強勁，14日09:06相關指數上漲3.01%，總成交額292.22億元，大盤占比21.03%。
該產業上漲家數69、下跌家數24、平盤家數9。領漲個股國巨(2327-TW)14日09:06股價上漲42元，報462.0元，漲幅10%。
零組件業近5日上漲0.38%，集中市場加權指數上漲0.57%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.38%
|+0.57%
|近一月
|+26.8%
|+16.69%
|近三月
|+70.38%
|+23.12%
|近六月
|+116.81%
|+48.28%
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