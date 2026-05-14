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盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額3.82億

鉅亨網新聞中心

台股今日電器電纜類股表現強勁，14日09:06相關指數上漲2.06%，總成交額3.82億元，大盤占比0.28%。

該產業上漲家數10、下跌家數3、平盤家數1。領漲個股華新(1605-TW)14日09:06股價上漲1.15元，報36.35元，漲幅3.27%。

電器電纜近5日上漲4.07%，集中市場加權指數上漲0.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 +4.07% +0.57%
近一月 +6.89% +16.69%
近三月 -2.92% +23.12%
近六月 -4.41% +48.28%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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