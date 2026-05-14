盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額3.82億
鉅亨網新聞中心
台股今日電器電纜類股表現強勁，14日09:06相關指數上漲2.06%，總成交額3.82億元，大盤占比0.28%。
該產業上漲家數10、下跌家數3、平盤家數1。領漲個股華新(1605-TW)14日09:06股價上漲1.15元，報36.35元，漲幅3.27%。
電器電纜近5日上漲4.07%，集中市場加權指數上漲0.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.07%
|+0.57%
|近一月
|+6.89%
|+16.69%
|近三月
|-2.92%
|+23.12%
|近六月
|-4.41%
|+48.28%
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