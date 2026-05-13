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盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅3.39%，總成交額14.46億

鉅亨網新聞中心

台股今日電機機械類股表現疲軟，13日09:19相關指數下跌3.39%，總成交額14.46億元，大盤占比1.74%。

該產業上漲家數6、下跌家數25、平盤家數7。領跌個股中砂(1560-TW)13日09:18股價下跌51元，報617.0元，跌幅7.63%。

電機機械近5日上漲4.63%，集中市場加權指數上漲2.77%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 +4.63% +2.77%
近一月 +24.94% +18.3%
近三月 +19.81% +24.68%
近六月 +36.14% +49.92%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數41224.54-1.61%
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