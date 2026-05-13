盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅3.39%，總成交額14.46億
鉅亨網新聞中心
台股今日電機機械類股表現疲軟，13日09:19相關指數下跌3.39%，總成交額14.46億元，大盤占比1.74%。
該產業上漲家數6、下跌家數25、平盤家數7。領跌個股中砂(1560-TW)13日09:18股價下跌51元，報617.0元，跌幅7.63%。
電機機械近5日上漲4.63%，集中市場加權指數上漲2.77%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.63%
|+2.77%
|近一月
|+24.94%
|+18.3%
|近三月
|+19.81%
|+24.68%
|近六月
|+36.14%
|+49.92%
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