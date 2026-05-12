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盤中速報 - Osmosis大跌35.12%，報0.06美元

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Osmosis(OSMO)在過去 24 小時內跌幅超過35.12%，最新價格0.06美元，總成交量達0.12億美元，總市值0.48億美元，目前市值排名第 128 名。

近 1 日最高價：0.1美元，近 1 日最低價：0.06美元，流通供給量：765,080,060。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+56.29%
  • 近 1 月：+65.12%
  • 近 3 月：+32.18%
  • 近 6 月：-50.89%
  • 今年以來：-2.55%

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