外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.48%，報0.7813元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間12日21:20，美元/瑞郎上漲0.0037點漲幅達0.48%，暫報0.7813點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.46%
- 近 1 週：-0.78%
- 近 3 月：+0.80%
- 近 6 月：-2.84%
- 今年以來：-1.92%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲0.85%
- 美元/新加坡幣相關性0.76，本日上漲0.32%
- 美元/加幣相關性0.71，本日上漲0.29%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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