鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.48%，報0.7813元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間12日21:20，美元/瑞郎上漲0.0037點漲幅達0.48%，暫報0.7813點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.46%
  • 近 1 週：-0.78%
  • 近 3 月：+0.80%
  • 近 6 月：-2.84%
  • 今年以來：-1.92%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲0.85%
  • 美元/新加坡幣相關性0.76，本日上漲0.32%
  • 美元/加幣相關性0.71，本日上漲0.29%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.81，本日上漲0.65%
  • 歐元/美元相關性-0.81，本日上漲0.39%
  • 紐元/美元相關性-0.74，本日上漲0.25%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/瑞郎0.7802-0.05%
加幣/美元0.7301+0.03%
英鎊/美元1.3536+0.00%
歐元/美元1.1739+0.03%
紐元/美元0.5951+0.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty