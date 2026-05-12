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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至13.56元，預估目標價為195元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對緯創(3231-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.48元上修至13.56元，其中最高估值16.03元，最低估值10.48元，預估目標價為195元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值16.03(16.03)21.529.04
最低值10.48(10.48)12.8319.4
平均值13.49(13.39)17.2522.69
中位數13.56(13.48)17.7521.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值3,842,872,0005,258,261,3006,678,686,110
最低值2,815,715,4503,276,196,3604,228,156,210
平均值3,372,873,1304,344,154,8805,245,960,660
中位數3,393,103,0004,400,952,1205,139,599,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS27,408,09717,445,59111,471,61611,162,451
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,186,522,6361,049,255,781867,057,007984,619,156

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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