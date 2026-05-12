東聯互動營收創同期高 推動「移工生活圈金融平台化」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-12 09:44

跨境金融科技業者東聯互動 (7738-TW) 甫公布 4 月合併營收為 4950 萬元，月減 0.41%，年增 13.87%，續創同期新高紀錄，東聯互動認為，具備合規能力、跨境場景整合能力和數位監理技術的平台型業者，可望在下一階段全球金融基礎設施升級中取得重要位置。

東聯互動營收規模擴大中。(圖：東聯互動提供)

東聯互動前 4 月營收 1.99 億元，年增 17%，創同期新高，顯示在跨境金融平台與數位服務的布局持續發酵。

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隨著全球跨境人口移動、數位經濟擴張和國際勞動力重組加速，跨境金融需求已從過往單一匯款服務，逐步演進為結合支付、數據、身份驗證與生活場景的「數位跨境金融生態系」，東聯互動近年持續投入數位金融平台、智能數據架構與跨境服務整合，效益已逐步反映在營運上。

東聯互動董事長吳侑勳指出，長期深耕在台東南亞移工與跨境族群市場，目前全台移工人數已近 90 萬人，加上外籍學生與新住民人口，相關跨境生活圈規模已超過百萬人，形成龐大且穩定的金融需求。