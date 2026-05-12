Saudi Aramco：若荷姆茲海峽持續關閉 全球油市每周恐損失1億桶供應
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
全球最大石油供應商 Saudi Aramco 執行長阿明 · 納賽爾警告，如果荷姆茲海峽持續供應中斷，全球油市可能每周損失約 1 億桶原油供應。
納賽爾在 11 日（周一）財報電話會議上表示，自危機爆發以來，市場已累計損失約 10 億桶石油供應，儘管部分損失已通過繞過荷姆茲海峽替代出口路線以及動用戰略石油儲備得到彌補。
他表示：「自今年第一季開始的能源供應衝擊，是全球有史以來最嚴重的一次。」此番言論提出之際，中東戰火仍在嚴重擾亂荷姆茲海峽的運輸通道，在戰爭爆發前，該海峽約承擔全球五分之一石油和天然氣運輸。
據《CNBC》報導，納賽爾指出，如果這一關鍵航運通道的重新開放延遲數周，油市可能要到 2027 年才能恢復正常。
為減少對荷姆茲海峽的依賴，納賽爾說，正在探索將紅海延布港出口能力提高至每日超過 500 萬桶的方案。該港口通過東西管道，可讓原油出口繞過荷姆茲海峽。
Saudi Aramco 還考慮其他中長期提升供應韌性的措施，包括應用人工智慧技術，但納賽爾未透露具體細節。
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