Saudi Aramco：若荷姆茲海峽持續關閉 全球油市每周恐損失1億桶供應

納賽爾在 11 日（周一）財報電話會議上表示，自危機爆發以來，市場已累計損失約 10 億桶石油供應，儘管部分損失已通過繞過荷姆茲海峽替代出口路線以及動用戰略石油儲備得到彌補。

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他表示：「自今年第一季開始的能源供應衝擊，是全球有史以來最嚴重的一次。」此番言論提出之際，中東戰火仍在嚴重擾亂荷姆茲海峽的運輸通道，在戰爭爆發前，該海峽約承擔全球五分之一石油和天然氣運輸。