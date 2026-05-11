鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class ABAM-US的目標價調降至56元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)提出目標價估值：中位數由58元下修至56元，調降幅度3.45%。其中最高估值69元，最低估值41元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Brookfield Asset Management Ltd - Class A評價：積極樂觀10位、保持中立8位、保守悲觀1位。
Brookfield Asset Management Ltd - Class A今(11日)收盤價為49.76元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲2.33%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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