營收速報 - 凱碩(8059)4月營收8.30億元年增率高達228.65％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為29.23億元，累計年增率576.12%。
最新價為20.85元，近5日股價下跌-0.24%，相關通信網路類指數上漲1.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+88 張
- 外資買賣超：+88 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|8.30億
|229%
|-29%
|26/3
|11.75億
|2900%
|99%
|26/2
|5.90億
|604%
|80%
|26/1
|3.28億
|477%
|-77%
|25/12
|14.44億
|1106%
|111%
|25/11
|6.83億
|2299%
|-32%
凱碩(8059-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻纜線終端用戶設備 (Broadband Cable CPE)開發、製造與銷售．。網格無線路由系統 (Mesh Wi-Fi System)開發、製造與銷售．。ONT等產品開發、製造與銷售．。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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