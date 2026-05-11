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營收速報 - 凱碩(8059)4月營收8.30億元年增率高達228.65％

鉅亨網新聞中心

凱碩(8059-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣8.30億元，年增率228.65%，月增率-29.37%。

今年1-4月累計營收為29.23億元，累計年增率576.12%。

最新價為20.85元，近5日股價下跌-0.24%，相關通信網路類指數上漲1.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+88 張
  • 外資買賣超：+88 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 8.30億 229% -29%
26/3 11.75億 2900% 99%
26/2 5.90億 604% 80%
26/1 3.28億 477% -77%
25/12 14.44億 1106% 111%
25/11 6.83億 2299% -32%

凱碩(8059-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻纜線終端用戶設備 (Broadband Cable CPE)開發、製造與銷售．。網格無線路由系統 (Mesh Wi-Fi System)開發、製造與銷售．。ONT等產品開發、製造與銷售．。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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