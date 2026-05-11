盤中速報 - 華邦電(2344)股價拉至漲停，漲停價117.0元，成交106,739張
鉅亨網新聞中心
華邦電(2344-TW)11日10:01上漲10元，股價漲停報117.0元，委買1,177張、委賣32,389張，成交106,739張。
主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+117,326 張
- 外資買賣超：+91,222 張
- 投信買賣超：+20,199 張
- 自營商買賣超：+5,905 張
- 融資增減：+3,440 張
- 融券增減：+286 張
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