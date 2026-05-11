鉅亨速報

盤中速報 - 華邦電(2344)股價拉至漲停，漲停價117.0元，成交106,739張

鉅亨網新聞中心

華邦電(2344-TW)11日10:01上漲10元，股價漲停報117.0元，委買1,177張、委賣32,389張，成交106,739張。

主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。

華邦電(2344-TW)近5日股價上漲19.15%，集中市場加權指數上漲6.88%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+117,326 張
  • 外資買賣超：+91,222 張
  • 投信買賣超：+20,199 張
  • 自營商買賣超：+5,905 張
  • 融資增減：+3,440 張
  • 融券增減：+286 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌停

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數41873.42+0.65%
華邦電117.5+9.81%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
華邦電

87.5%

勝率

#營收獲利增加

偏強
華邦電

87.5%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
華邦電

87.5%

勝率

#營收創高股

偏強
華邦電

87.5%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty