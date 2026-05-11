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盤中速報 - 久元(6261)急跌-3.66%報119.0元，成交3,062張

鉅亨網新聞中心

久元(6261-TW)近5分K跌速3.66%，11日09:20報119.0元，成交3,062張，今日跌幅為1.24％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

久元(6261-TW)近5日股價上漲31.69% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 8.95%。櫃買市場加權指數 上漲 6.46%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,889 張
  • 外資買賣超：+1,598 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1,291 張
  • 融資增減：+880 張
  • 融券增減：+101 張


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