盤中速報 - 久元(6261)急跌-3.66%報119.0元，成交3,062張
鉅亨網新聞中心
久元(6261-TW)近5分K跌速3.66%，11日09:20報119.0元，成交3,062張，今日跌幅為1.24％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
久元(6261-TW)近5日股價上漲31.69% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 8.95%。櫃買市場加權指數 上漲 6.46%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,889 張
- 外資買賣超：+1,598 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1,291 張
- 融資增減：+880 張
- 融券增減：+101 張
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