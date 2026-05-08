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鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉利德科學(GILD-US)EPS預估下修至-0.72元，預估目標價為162.00元

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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對吉利德科學(GILD-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.63元下修至-0.72元，其中最高估值8.9元，最低估值-1.05元，預估目標價為162.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.9(8.92)11.1512.7414.43
最低值-1.05(5.81)8.259.399.86
平均值2.7(8.55)9.6910.5611.87
中位數-0.72(8.63)9.6510.5311.96

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值309.13億348.20億381.18億408.99億
最低值297.40億310.57億321.90億329.00億
平均值303.68億323.72億342.36億365.96億
中位數303.39億322.98億337.50億361.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.933.644.500.386.78
營業收入273.72億270.85億270.58億287.27億294.48億

詳細資訊請看美股內頁：
吉利德科學(GILD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGILD

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