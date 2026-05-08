鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉利德科學(GILD-US)EPS預估下修至-0.72元，預估目標價為162.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對吉利德科學(GILD-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.63元下修至-0.72元，其中最高估值8.9元，最低估值-1.05元，預估目標價為162.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.9(8.92)
|11.15
|12.74
|14.43
|最低值
|-1.05(5.81)
|8.25
|9.39
|9.86
|平均值
|2.7(8.55)
|9.69
|10.56
|11.87
|中位數
|-0.72(8.63)
|9.65
|10.53
|11.96
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|309.13億
|348.20億
|381.18億
|408.99億
|最低值
|297.40億
|310.57億
|321.90億
|329.00億
|平均值
|303.68億
|323.72億
|342.36億
|365.96億
|中位數
|303.39億
|322.98億
|337.50億
|361.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.93
|3.64
|4.50
|0.38
|6.78
|營業收入
|273.72億
|270.85億
|270.58億
|287.27億
|294.48億
詳細資訊請看美股內頁：
吉利德科學(GILD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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