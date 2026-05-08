鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cencora Inc.COR-US的目標價調降至361.5元，幅度約3.6%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cencora Inc.(COR-US)提出目標價估值：中位數由375元下修至361.5元，調降幅度3.6%。其中最高估值429元，最低估值280元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Cencora Inc.評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Cencora Inc.今(8日)收盤價為255.66元。近5日股價下跌3.6%，標普指數上漲1.78%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cencora Inc.COR-US的目標價調降至385.5元，幅度約5.4%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.63元，預估目標價為114.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為114.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為38.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇