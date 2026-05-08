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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cencora Inc.COR-US的目標價調降至361.5元，幅度約3.6%

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cencora Inc.(COR-US)提出目標價估值：中位數由375元下修至361.5元，調降幅度3.6%。其中最高估值429元，最低估值280元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Cencora Inc.評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Cencora Inc.今(8日)收盤價為255.66元。近5日股價下跌3.6%，標普指數上漲1.78%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股COR市場預估目標價

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Cencora Inc.255.66+1.16%

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