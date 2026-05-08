營收速報 - 光洋科(1785)4月營收55.96億元年增率高達49.08％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為201.54億元，累計年增率68%。
最新價為167元，近5日股價上漲0.91%，相關其他電子類指數上漲2.38%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-30477 張
- 外資買賣超：-31745 張
- 投信買賣超：+904 張
- 自營商買賣超：+364 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|55.96億
|49%
|-6%
|26/3
|59.56億
|96%
|51%
|26/2
|39.40億
|63%
|-16%
|26/1
|46.62億
|68%
|11%
|25/12
|41.94億
|44%
|10%
|25/11
|38.16億
|26%
|14%
光洋科(1785-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為貴金屬材料。鑄錠。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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