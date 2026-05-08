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營收速報 - 光洋科(1785)4月營收55.96億元年增率高達49.08％

鉅亨網新聞中心

光洋科(1785-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣55.96億元，年增率49.08%，月增率-6.05%。

今年1-4月累計營收為201.54億元，累計年增率68%。

最新價為167元，近5日股價上漲0.91%，相關其他電子類指數上漲2.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-30477 張
  • 外資買賣超：-31745 張
  • 投信買賣超：+904 張
  • 自營商買賣超：+364 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 55.96億 49% -6%
26/3 59.56億 96% 51%
26/2 39.40億 63% -16%
26/1 46.62億 68% 11%
25/12 41.94億 44% 10%
25/11 38.16億 26% 14%

光洋科(1785-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為貴金屬材料。鑄錠。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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